عقب تعادل منتخبها مع اليمن.. السعودية تعلن الحرب على المنتخب اليمني وتجبر اللاعبين على المغادرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

كشفت مصادر خاصة عن مساعي سعودية لتفكيك المنتخب الوطني وذلك إنتقاماً لنتيجة المبارة التي جمعت المنتخب اليمني بنظيره السعودية الاسبوع الماضي واسفرت عن التعادل الإيجابي.

وقالت المصادر لـ” الخليج 365 ” أن السعودية اعتبرت نتيجة المباراة إهانة في حقها، خاصة وأنها تنتظر من منتخبها لكرة القدم، المشاركة في مونديال كأس العالم المزمع إقامته في قطر، لا سيما بعد فشل السعودية في الغاء استضافة قطر لكأس العالم.

وبحسب المصادر فقد طالبت السعودية من حكومة المرتزقة، استبدال الفريق اليمني المشارك في تصفيات كأس العالم وذلك كرد اعتبار لمنتخبها الذي تعادل مع المنتخب اليمني.

واشارت المصادر الى أن مدرب المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، سامي نعاش، تعرض لضغوط كبيرة من أجل استبعاد عدد من اللاعبين، مؤكدة أن سبعة لاعبين غادروا معسكر التدريب في الرياض بصورة مفاجئة.

ومن المقرر أن يلتحق لاعبين جدد بمعسكر المنتخب في العاصمة السعودية الرياض استعدادا لمواجهة منتخب اوزباكستان في العاشر من أكتوبر القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023).

واللاعبين هم :

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-– عصام الورافي – شعب إب

– عبدالعزيز خميس – وحدة صنعا

ء– حمزة الشحمي – التلال

– فيصل باهرمز- التلال

– احمد باحاج – شعب حضرموت

– محمد السقطري – وحدة عدن

– علي فضل عباس – وحدة عدن