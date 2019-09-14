الحجز على أموال 70 متهما بينهم هادي ونائبه ومستشاروه وأعضاء حكومته ومحافظيه

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



اصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، قرارا بالحجز التحفظي على أموال 70 متهما بجرائم التخابر مع العدو وإعانة تحالف العدوان السعودي وحلفائه .

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي عبده إسماعيل راجح وبحضور وكيل النيابة عبدالله الكميم إيقاع الحجز التحفظي على أموال المتهمين من الـ 54 حتى المتهم124، العقارية والمنقولة الموجودة داخل الجمهورية اليمنية وخارجها .

وعينت المحكمة صالح مسفر الشاعر حارسا قضائيا عليها وتكليفه بموافاة المحكمة بكشف مفصل بما تم الحجز عليه وإدارة الأموال المحجوزة إدارة حسنة وعدم التصرف فيها إلا بأمر من المحكمة .

وألزمت المحكمة النيابة العامة بإعلان المتهمين إعلان صحيحا وفقا للقانون .

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وكانت النيابة الجزائية وجهت لـ124 شخصا من قادة دول ما يسمى التحالف العربي بمساندة أمريكيا وبريطانيا وإسرائيل وبمساعدة الرئيس المنتهية صلاحيته عبد ربه منصور هادي ونائبه ومستشاروه وأعضاء حكومته وعدد من محافظي المحافظات المؤيدين للعدوان تهم الإشتراك في اتفاق جنائي وإحداث كارثة وإبادة جماعية أودت بحياة أرواح مدنية معصومة الدم ، وأحدثوا أضرار جسيمة في الأموال والأنفس والممتلكات .

كما تضمن قرار الإتهام ارتكاب المتهمين أفعال إجرامية بقصد المساس بإستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها وإعانة دول العدوان السعودي وحلفائها وهي في حالة حرب وعدوان على الجمهورية اليمنية وإفشاء أسرار قوة الدفاع والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية وتأييد العدوان على البلاد لتدمير بناه التحتية ومنشأته الخاصة والعامة .

وطالبت النيابة في قرار الإتهام المحكمة بإدانة المتهمين الأجانب وأحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية عملاً بأحكام القوانين ذات الصلة .

هذا وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ 28 سبتمبر الجاري .