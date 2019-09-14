الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : الإمارات تفجر مفاجأة مدوية بشأن مكان مقتل جنودها ومهمتهم التي قتلوا فيها وتصدرهذا البيان العاجل .. شاهد ما ورد فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : الإمارات تفجر مفاجأة مدوية بشأن مكان مقتل جنودها ومهمتهم التي قتلوا فيها وتصدرهذا البيان العاجل .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترفت الإمارات العربية المتحدة، السبت، أن جنودها الستة الذين قتلوا في "أرض العمليات" الجمعة، كانوا يقاتلون في اليمن.

وزعمت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، السبت، أن الجنود قتلوا وهم "يؤدون واجبهم الوطني في أرض العمليات.. وهم يدافعون عن الشعب اليمني ضد عصابة تمردت على السلطة الشرعية".

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وكذبت الإمارات من جديد، في بيانها الأخير حيث زعمت أن مقتل جنودها وهم يدافعون عن السلطة الشرعية، بينما تعلن الحرب على الشرعية برًا وبحرًا وجوًا.

وكانت أبو ظبي أعلنت أمس الجمعة مقتل ستة من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية "أثناء أداء واجبهم بأرض العمليات" دون أن تحدد مكان الحادث.

وأثار إعلان الإمارات مقتل الجنود الستة دون ذكر مكان مقتلهم ردود فعل متباينة بين أوساط ناشطون وإعلاميون عرب، اذ أشار كثيرون إلى مقتل الجنود في ليبيا.