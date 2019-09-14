الاكثر مشاهدة - بسبب أحداث عدن وموقف السعودية .. ضابط في قوات التحالف يرمي استقالته ويغادر منصبه فورًا (الاسم والصورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أحداث عدن وموقف السعودية .. ضابط في قوات التحالف يرمي استقالته ويغادر منصبه فورًا (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم مسؤول الحشد العسكري في معسكر التحالف العربي، في الوديعة إستقالته من عمله في تحشيد الجنود للقتال في الحدود اليمنية السعودية أحتجاجا على الدور السلبي للتحالف السعودي الاماراتي في اليمن.

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وقال العقيد بشير الجزيمي في بيان نشره على حسابه الرسمي على الفيسبوك وتلقى "الموقع بوست" على نسخة منه إن أهداف الإمارات الإحتلالية وصمت السعودية عن ما تقوم به الإمارات هو سبب إستقالته من عمله في معسكر التحالف بالوديعة.

وبحسب البيان أستنكر الجزيمي الصمت المريب للسعودية تجاه التصرفات الاماراتية المسيئة لليمن .

وقال العقيد الجزيمي أن ممارسات القوات السعودية تجاه الجنود اليمنيين في الحدود السعودية لا تعبر عن شراكة بل بين محتل متعجرف وشعب دون دولة.

وأضاف الجزيمي في بيانه أن من لازال يراهن على هذا التحالف بعد أن تجلت الامور وأصبح بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير فهو خاسر.

وأكد في البيان أن استقالته لم تكن بدوافع حزبية بل عن قناعة دفعته إليها الاحداث الأخيرة التي أساءت لليمن واليمنيين إساءة ليس لها مثيل عبر التأريخ .

وقال الجزيمي إنه لا يجوز الصمت حيال ممارسات السعودية والإمارات مهما بلغ ذلك من ثمن.

وعمل العقيد بشير الجزيمي في معسكر التحالف الذي تديره قوات سعودية مباشرة في تحشيد الجنود اليمنيين إلى الحدود السعودية اليمنية مدة عام تقريبا .