شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تنتصر في سقطرى والإمارات تستسلم وتتقدم بهذا الطلب الرسمي إلى الرئيس هادي.. والأخير يرفض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح قيادي في المقاومة الجنوبية، مقرب من الرئيس هادي، أن الإمارات فشلت في إجبار الشرعية على التخلي عن محافظة جزيرة سقطرى.

وكشف القيادي في المقاومة الجنوبية، عادل الحسني، أن الإمارات طلبت من الرئيس هادي، الموافقة على عقد يتم به تأجير جزيرة سقطرى لمدة 15 عاما لدولة الإمارات، بدلا عن 99 عاما التي كانت تقدمت به إبان تولي الخائن، خالد بحاح منصب نائب رئيس الجمهورية.

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وأوضح الحسني، أن الرئيس هادي رفض الطلب الأخير للإماراتيين، وأكد أن البرلمان اليمني هو المخول بالموافقة، وهو ما تتهرب منه الإمارات.