حضرموت: مقتل ضابط وجندي بانفجار لغم أرضي في معسكر بالمكلا

قتل ضابط وجنديٌ في الجيش، اليوم السبت بانفجار لغم أرضي في مدينة المكلا بمحافظة جضرموت شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الملازم الأول محسن عمر العمودي والجندي عبدالحكيم الضالعي من متسبي الفرق الهندسية قتلا جراء انفجار لغم أرضي، أثناء نقله وتفكيكه في معسكر الريان شرق مدينة المكلا.

وأشارت إلى أن اللغم من مخلفات تنظيم القاعدة الذي كان سيطر على المدينة، قبل دحره منتصف عام 2015م.

