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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. صحيفة عراقية تفجر مفاجأة وتكشف عن مكان انطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت شركة ارامكو وتستشهد بمقطع فيديو لحظة دخول الدرون الاجواء السعودية.. شاهد

بشكل غير متوقع نشر حساب صحيفة "بغداد بوست" العراقية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلومات مثيرة للغاية عن طائرات درون انطلقت من محافظة البصرة بالعراق باتجاه السعودية. وقال حساب موقع"بغداد بوست" في تويتر ان : ثلاث طائرات مسيرة ورابعة للمتابعة انطلقت من البصرة نحو الأحياء في السعودية عبر حفر الباطن وقصف شركة أرامكو في بقيق. وعززت صحيفة "بغداد بوست" بتغريدة اخرى بمقطع "فيديو" نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر" وثقه صياد كويتي اثناء دخول اربع طائرات الى الحدود السعودية حسب قولها. Advertisements جدير ذكره ان مليشيات الحوثي اعلنت مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت معملي ارامكو بعد مرور اكثر من 8 ساعات من وقت وقوع الحادثة بغير العادة التى تعلن مسؤوليتها عن الحادثة بنفس الوقت. شاهد| صياد كويتي بالقرب من الحدود السعودية الكويتية يوثق لحظة دخول ٤ طائرات مسيرة من قبل الشمال قادمة من العراق نحو #السعودية قبل وقوع انفجارات البقيق في شركة أرامكو#بغداد_بوستpic.twitter.com/20sxR1AZi4— بغداد بوست (@TheBaghdadPostA) شاهد| صياد كويتي بالقرب من الحدود السعودية الكويتية يوثق لحظة دخول ٤ طائرات مسيرة من قبل الشمال قادمة من العراق نحو #السعودية قبل وقوع انفجارات البقيق في شركة أرامكو#بغداد_بوست pic.twitter.com/20sxR1AZi4 — بغداد بوست (@TheBaghdadPostA) September 14, 2019

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