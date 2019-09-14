شكرا لبحثكم عن خبر طالب يهاجم كلية العلوم الادارية جامعة عدن بالذخيرة الحية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اثار حادث اطلاق النار الذي حصل بحرم كلية العلوم الادارية بمدينة الشعب اثناء الدورة الامتحانيه لامتحانات الدور الاول والتصفية هلع الطلاب والاهالي.

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وأوضحت مصادر في الكلية لكريتر سكاي: بأنه حصلت مهاتره كلاميه بين طالب وبعض المراقبين في قاعه الامتحان ، ثم قام الطالب بالتلفظ بالالفاظ الغير لائقه والخروج من القاعة بعد طرده والعودة الى ساحة الكلية وهو يحمل سلاح آلي قام باطلاق بعض العيارات الناريه في الهواء.

يذكر ان حوادث تتشابه مثل هذه داخل الكلية منذ مابعد الحرب ٢٠١٥ وسط عجز ادارة الكلية وأمنها ان ايقاف مثل هذه الحوادث