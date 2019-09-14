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قيادي في الانتقالي: لن نقدم تناسلات لقوى الارهاب

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اليمن العربي-الضالع 0 تبليغ

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قيادي في الانتقالي: لن نقدم تناسلات لقوى الارهاب

السبت 14 سبتمبر 2019

الأستاذ فضل الجعدي

الأستاذ فضل الجعدي

قيادي في الانتقالي: لن نقدم تناسلات لقوى الارهاب

كتب

الخليج 365-الضالع

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ فضل الجعدي، أن الانتقالي لن يقدم أي تنازلات لقوى الإرهاب والفساد.

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وذكر الجعدي في تغريده على موقع تويتر أن لقد تجاوز شعبنا أساليب لي الذراع وضغوط حرب الخدمات ولا يوجد لدينا ما نساوم من أجله أو ما نخاف عليه.

وأضاف:" وليس لدينا أدنى استعداد في تقديم أي تنازلات لقوى الإرهاب والفساد أو التفريط بتضحيات ودماء الشهداء".

وتابع: "ثابتون بصلابة شعبنا وعدالة قضيتنا ونبل الأهداف العظيمة التي نناضل من أجلها ، ولا نأبه لإعلام الدجل والتحريض والتحشيد ، ولا نلتفت إلى الوراء ، وسنمضي إلى الأمام بهامات مرفوعة ، فإما النصر وإما النصر".

 

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