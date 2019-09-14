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قيادي في الانتقالي: لن نقدم تناسلات لقوى الارهاب
السبت 14 سبتمبر 2019
الأستاذ فضل الجعدي
كتب
الخليج 365-الضالع
قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ فضل الجعدي، أن الانتقالي لن يقدم أي تنازلات لقوى الإرهاب والفساد.
وذكر الجعدي في تغريده على موقع تويتر أن لقد تجاوز شعبنا أساليب لي الذراع وضغوط حرب الخدمات ولا يوجد لدينا ما نساوم من أجله أو ما نخاف عليه.
وأضاف:" وليس لدينا أدنى استعداد في تقديم أي تنازلات لقوى الإرهاب والفساد أو التفريط بتضحيات ودماء الشهداء".
وتابع: "ثابتون بصلابة شعبنا وعدالة قضيتنا ونبل الأهداف العظيمة التي نناضل من أجلها ، ولا نأبه لإعلام الدجل والتحريض والتحشيد ، ولا نلتفت إلى الوراء ، وسنمضي إلى الأمام بهامات مرفوعة ، فإما النصر وإما النصر".
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