قيادي في الانتقالي: لن نقدم تناسلات لقوى الارهاب

السبت 14 سبتمبر 2019

الأستاذ فضل الجعدي

كتب الخليج 365-الضالع

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ فضل الجعدي، أن الانتقالي لن يقدم أي تنازلات لقوى الإرهاب والفساد.

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وذكر الجعدي في تغريده على موقع تويتر أن لقد تجاوز شعبنا أساليب لي الذراع وضغوط حرب الخدمات ولا يوجد لدينا ما نساوم من أجله أو ما نخاف عليه.

وأضاف:" وليس لدينا أدنى استعداد في تقديم أي تنازلات لقوى الإرهاب والفساد أو التفريط بتضحيات ودماء الشهداء".

وتابع: "ثابتون بصلابة شعبنا وعدالة قضيتنا ونبل الأهداف العظيمة التي نناضل من أجلها ، ولا نأبه لإعلام الدجل والتحريض والتحشيد ، ولا نلتفت إلى الوراء ، وسنمضي إلى الأمام بهامات مرفوعة ، فإما النصر وإما النصر".