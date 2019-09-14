اطلاق نار في كلية العلوم بعدن السبت 14 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-عدن سمع سكان اليوم السبت دوي اطلاق النار في كلية العلوم الادارية بمدينة الشعب اثناء الدورة الامتحانية لامتحانات الدور الاول. وقالت مصادر محلية إن مهاترات كلاميه بين طالب وبعض المراقبين في قاعه الامتحان . وقام الطالب بالتلفظ بالالفاظ الغير لائقه والخروج من القاعة بعد طرده والعودة الى ساحة الكلية وهو يحمل سلاح آلي قام باطلاق بعض العيارات الناريه في الهواء. يذكر ان حوادث تتشابه مثل هذه داخل الكلية منذ مابعد الحرب ٢٠١٥ وسط عجز ادارة الكلية وأمنها ان ايقاف مثل هذه الحوادث

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