مقتل قائد عسكري حوثي بارز خلال معارك في محافظة الضالع

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قتل قائد عسكري حوثي بارز خلال مواجهات مع وحدات من القوات المشتركة المرابطة في جبهة الريبي شمال حجر بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.



وبحسب مصادر فقد قُتل اللواء 135 مشاة التابع للمليشيات الحوثية عميد ركن عادل مقبل علي أبو أصبع، أثناء قيادته لزحف كانت قد أقدمت عليه المليشيات الحوثية، ليلة الأربعاء، باتجاه مواقع القوات المشتركة في جبهتي شخب والريبي، وهو الزحف الذي تم صده وكسره من قبل القوات المشتركة بعد تكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

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وذكرت المصادر أن قائد اللواء 135 أبوأصبع ينتمي إلى مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، والذي أعلنت المليشيات الحوثية، أول من أمس، مصرعه عبر وسائل الإعلام التابعة لها متأثراً بجروح أصيب بها في ما وصفتها بـ”معركة النفس الطويل“ يوم الخميس الماضي بجبهة الضالع، والذي شيعت المليشيات الحوثية جثته صباح اليوم السبت في صنعاء.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية ضاعفت، أخيرا، من محاولة الهجوم والزحف باتجاه مواقع تمركز القوات المشتركة في جبهات شمال وشمال غرب محافظة الضالع بالتزامن مع تسارع الأحداث الأخيرة في محافظتي أبين وشبوة.