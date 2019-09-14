- 1/2
- 2/2
مقتل قائد عسكري حوثي بارز خلال معارك في محافظة الضالع
السبت 14 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قتل قائد عسكري حوثي بارز خلال مواجهات مع وحدات من القوات المشتركة المرابطة في جبهة الريبي شمال حجر بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.
وبحسب مصادر فقد قُتل اللواء 135 مشاة التابع للمليشيات الحوثية عميد ركن عادل مقبل علي أبو أصبع، أثناء قيادته لزحف كانت قد أقدمت عليه المليشيات الحوثية، ليلة الأربعاء، باتجاه مواقع القوات المشتركة في جبهتي شخب والريبي، وهو الزحف الذي تم صده وكسره من قبل القوات المشتركة بعد تكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وذكرت المصادر أن قائد اللواء 135 أبوأصبع ينتمي إلى مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، والذي أعلنت المليشيات الحوثية، أول من أمس، مصرعه عبر وسائل الإعلام التابعة لها متأثراً بجروح أصيب بها في ما وصفتها بـ”معركة النفس الطويل“ يوم الخميس الماضي بجبهة الضالع، والذي شيعت المليشيات الحوثية جثته صباح اليوم السبت في صنعاء.
يشار إلى أن المليشيات الحوثية ضاعفت، أخيرا، من محاولة الهجوم والزحف باتجاه مواقع تمركز القوات المشتركة في جبهات شمال وشمال غرب محافظة الضالع بالتزامن مع تسارع الأحداث الأخيرة في محافظتي أبين وشبوة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قائد عسكري حوثي بارز خلال معارك في محافظة الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.