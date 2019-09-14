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سياسي جنوبي يوضح سبب تفرغ مليشيا الحوثي لاستهداف السعودية
السبت 14 سبتمبر 2019
السياسي الجنوبي احمد الصالح
كتب
الخليج 365-عدن
علق السياسي الجنوبي احمد الصالح عن سبب تفرغ المليشيات الحوثية لاستهداف المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة.
وقال "احمد الصالح" فى تغريدة: "عندما انحرفت الجبهات التي يفترض بها مواجهة الحوثي على الأرض واتجهت بوصلتها إلى الجنوب المحرر.
وذكر الصالح ان الحوثي تفرغ لاستهداف بلاد الحرمين ولن يتوقف حتى تفعل كل جبهات القتال ضده بصدق وتحت قيادات مخلصة متجردة من الحزبية الضيقة والتبعية المقيته.
واختتم بالقول:" نسأل الله أن يحفظ المملكة وشعبها"..
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