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السبت 14 سبتمبر 2019
المواطن فتحي الجوبي
كتب
الخليج 365-صنعاء
انتشرت أعمال الخير الذي يقوم به المواطن فتحي الجوبي وبمساعدته الاشخاص الذين لديهم فصيلة دام نادرة جدا وهي A->
والجوبي مواطن في العقد الرابع من عمره تمكنت من انقاذ حياة العديد من المواطنين وذلك عن طريق تبرع لهم بالدم.
وأخر ما قام به الجوبي هو انقاذ حياة طفل قادم من محافظة عمران ومصاب بمرض تكسرات الدم ويحتاج لنقل دم فوري، بعدما توفي شقيق ذات الطفل الأسبوع الماضي بنفس المرض بسبب عدم عثورة على متبرع بالدم.
ويناشد الأطباء الأشخاص حاملي الدم النادر وغير متواجد، التبرع للمستشفيات وبنوك الدم، حتى يكونوا بذلك سببا في انقاذ أروح الأطفال والمرضى المحتاجين بشدة لهذا الدم.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن في صنعاء ينقذ عشرات الأطفال بتبرعه لهم بدم ذو فصيلة نادرة جداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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