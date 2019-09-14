غريفيث: هجمات الحوثيين على السعودية تهديد خطير للأمن الإقليمي

السبت 14 سبتمبر 2019

غريفيث

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعرب المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه من الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية السعودية.



ودعا غريفيث الأطراف لضبط النفس وتجنب أي حوادث تهدد الأمن الإقليمي.

وحث غريفيث على "منع تكرار حوادث كهذه، كونها تشكّل تهديدًا خطيرًا على الأمن الإقليمي، وتزيد من تعقيد الوضع الهش أصلاً وتعرّض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر".

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وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إن الحرائق التي شبت في معامل لشركة أرامكو النفطية في بقيق في المنطقة الشرقية ناجم عن استهداف بطائرات دون طيار أو ما يُعرف بـ"درون".

جاء ذلك في بيان على لسان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار ’درون‘، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق".

وجاء بيان الداخلية السعودية بعد انتشار مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اشتعال النار في عدد من المواقع في المعمل، لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو تاريخ تصويرها بصورة مستقلة.

وقوبلت العملية التي تبنتها المليشيا بإدانات عربية ودولية على نطاق واسع.