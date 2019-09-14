شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب زيارة الميسري للقاهرة برفقة الوفد الحكومي المشارك في حوار جدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر حكومية مطلعة أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضحت المصادر لـصحيفة"عدن الغد" تفاصيل وصول الوزير احمد الميسري إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت المصادر أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري غادر مدينة الرياض قبل 3 أيام من اليوم متجها إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن مغادرة الوزير الميسري السعودية جاءت مع مغادرة وفد الحكومة المشارك في المفاوضات مع المجلس الانتقالي من جدة إلى الرياض.

ونوهت إلى أن وفد الانتقالي لا يزال في مدينة جدة السعودية دون اجراء اي حوار لا مباشر ولا غير مباشر مع الحكومة الشرعية.

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ولفتت المصادر إلى أن خبر مغادرة الوزير الميسري إلى القاهرة أحيط بتكتم شديد.

وكشفت المصادر أن هدف زيارة وزير الداخلية الميسري للقاهرة يأتي للقاء بالقيادات السياسية اليمنية من مختلف الكيانات وخصوصا الشخصيات السياسية اليمنية التي تعيش في القاهرة أو في عواصم أخرى.

وأكدت أن زيارة الميسري إلى القاهرة تمت بتنسيق ودعم سعودي كامل، لافتة إلى انه وخلال اليومين الماضيين تمت اللقاءات بنجاح تام وضمت عدد كبير من القيادات وتم التوافق سياسيا على خطة عمل سياسية موحدة لمواجهة التطورات الأخيرة في البلد.

وأشارت المصادر إلى أن الميسري سيغادر خلال ايام من القاهرة متجها الى الرياض او الى الداخل اليمني، حيث ستكون هناك جبهة وطنية عريضة ستسعى لتقويم الاختلالات الحاصلة والوقوف صفا واحدا لاجل اصلاح حال المناطق المحررة واداء الشرعية.