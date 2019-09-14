شكرا لقرائتكم خبر عن العقيد لؤي الزامكي يدلي بتصريح هام بخصوص الاشتباكات في صفوف الشرعية بابين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى قائد اللواء الثالث حماية رئاسية العميد لؤي الزامكي صحة الانباء التي تحدثت عن اندلاع اشتباكات بين جنود الجيش في مدينة شقرة الساحلية بمحافظة ابين .

وقال الزامكي ان الانباء المتداولة حول اندلاع اشتباكات في صفوف الجيش في مدينة شقرة عارية عن الصحة . وأشار الزامكي الى أنها لم تحدث اي اشتباكات ولم يسقط اي جرحى كما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي.



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