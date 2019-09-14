شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الطيران الحربي يحلق في سماء شقرة والجيش يطلق مضاد الطيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحلق في هذه اللحظات الطيران الحربي التابع للتحالف العربي في سماء مدينة شقرة الساحلية. وقالت مصادر خاصة لـ"عدن الغدن" ان الطيران الحربي يحلق بشكل كثيف في سماء مدينة شقرة. واشار المصدر الى ان قوات الجيش المتمركزة في قرن الكلاسي اطلقت مضاد الطيران عليه.

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