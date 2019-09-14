مشاهد فضائية لإحتراق منشأة بقيق النفطية شرق السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

شن سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية، صباح اليوم السبت، هجوماً جوياً بعشر طائرات مسيرة، على مصفاتي نفط بقيق وخريص في أقصى شرق السعودية، في عملية أطلق عليها “توازن الردع الثانية”.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان متلفز: “أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو شرقي السعودية”.

وأكد العميد سريع أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة، مشيرا إلى أنه أطلق على هذه العملية بعملية “توازن الردع الثانية”.

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وشدد على أن استهداف حقلي بقيق وخريص يأتي في إطارِ حقنِا المشروع والطبيعي في الردِ على جرائمِ العدوانِ وحصارهِ المستمرِ على بلدِنا منذ خمسِ سنوات.

وبيّن متحدث القوات المسلحة أن هذه العملية هي إحدى أكبر العمليات التي تنفذُها قواتُنا في العمق السعودي، موضحا أن عملية “توازن الردع الثانية” جاءت “بعد عملية استخباراتية دقيقة ورصد مسبق وتعاون من الشرفاء والأحرار داخل السعودية”.

هذا ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية، “سانا”، صوراً فضائية أظهرت تصاعد أعمدة الدخان وانتشارها في سماء محافظة بقيق السعودية، بعد ضرب معاملها بهجوم لسلاح الجو المسير اليمني.