عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مفاجاة من العيار الثقيل ...مسؤول بالشرعية اليمنية يعترف مقتل الجنود الإماراتيين ويكشف مكان وتفاصيل قتلهم "تصريح"

2019/09/14 الساعة 05:16 مساءً

دعا المستشار الإعلامي في للسفارة اليمنية بالسعودية، أنيس منصور، شعب الإمارات إلى سحب أبنائهم من اليمن، قبل أن يعودوا جثامين.

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وبحسب موقع يمني برس تبنى منصور العملية التي استهدفت يوم الخميس مدرعة إماراتية في مديرية خور مكسر بمحافظة عدن وأدت إلى مقتل 6 جنود إماراتيين تم الإعلان عنهم الجمعة من قبل وكالة الأنباء الإماراتية.

وأعلن منصور أن مقتل 6 جنود إماراتيين ما هو إلا “بروفات المقاومة المسلحة للشعب الجنوبي ضد الامارات”، وثأرا لمذبحة الطيران الغادر واجرام شيطان العرب الذي يرقص على جثث شعبه وبقية الشعوب”.

وزعمت الإمارات أن قتلاها سقطوا بتصادم مركبتين.