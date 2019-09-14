شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. المؤسسة العامة للكهرباء تناشد كافة شرائح المجتمع وخاصة أصحاب المحال التجارية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تدعو المؤسسة العامة للكهرباء كافة شرائح المجتمع وخاصة أصحاب المحال التجارية بضرورة تحمل مسؤولياتهم الوطنية وذلك بإطفاء الإنارة الخارجية وعدم تركها تعمل أثناء إغلاق المحل في فترتي الظهيرة أو المسائية . كما تدعو كافة الجهات العامة والخاصة بإطفاء الانارة بعد مغادرة المكاتب وعدم تركها تشتغل حتى ساعات متأخرة من الليل فلا داعي لتشغيلها في الفترة الصباحية والاعتماد على الإضاءة المستمدة من أشعة الشمس وخاصة نحن في فصل الصيف ، أما إذا كان من الضروري تشغيلها فيجب إطفائها قبل مغادرة المكاتب أو المباني العامة ، وإطفاء الإنارة الخارجية للمقرات ، والمساهمة في ترشيد استهلاك التيار الكهربائي ولو بإطفاء مصباح صغير أنت لست في حاجة إليه .

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