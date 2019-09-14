شكرا لبحثكم عن خبر جعدي الانتقالي الجنوبي: ثابتون ولن نتنازل عن النصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ فضل الجعدي، عدم تقديم أي تنازلات لمن أسماها بقوى الإرهاب والفساد.

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وكتب الجعدي في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر": "لقد تجاوز شعبنا أساليب لي الذراع وضغوط حرب الخدمات ولا يوجد لدينا ما نساوم من أجله أو ما نخاف عليه ، وليس لدينا أدنى استعداد في تقديم أي تنازلات لقوى الإرهاب والفساد أو التفريط بتضحيات ودماء الشهداء".

واضاف: "ثابتون بصلابة شعبنا وعدالة قضيتنا ونبل الأهداف العظيمة التي نناضل من أجلها ، ولا نأبه لإعلام الدجل والتحريض والتحشيد ، ولا نلتفت إلى الوراء ، وسنمضي إلى الأمام بهامات مرفوعة ، فإما النصر وإما النصر".