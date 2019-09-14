شكرا لبحثكم عن خبر الضالع: مصرع قائد اللواء 135 مشاه التابع للمليشيات الحوثية في مواجهات الأربعاء الماضي بجبهة حجر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

فؤاد جباري

السبت 14 سبتمبر 2019م

لقي قائد اللواء 135 مشاه التابع للمليشيات الحوثية المدعو عميد ركن ”عادل مقبل علي أبو أصبع“ مصرعة في مواجهات مع وحدات من القوات الجنوبية المرابطة في جبهة الريبي شمال حجر.

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وقد لقي أبو أصبع مصرعة إثناء قيادته لزحف كانت قد أقدمت عليه المليشيات الحوثية ليلة الأربعاء الماضي باتجاه مواقع القوات الجنوبية في جبهتي شخب والريبي، وهو الزحف الذي تم صده وكسره من قبل القوات الجنوبية بعد تكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ويعود قائد اللواء 135 أبوأصبع إلى محافظة الجوف مديرية برط العنان، والذي أعلنت المليشيات الحوثية يوم أمس الأول مصرعه عبر وسائل الإعلام التابعة لها متأثراً بجروح أصيب بها في ما وصفتها بـ”معركة النفس الطويل“ يوم الخميس الماضي بجبهة الضالع، والذي شيعت المليشيات الحوثية جثته صباح اليوم السبت في صنعاء.

وضاعفت المليشيات الحوثية مؤخراً من محاولة الهجوم والزحف باتجاه مواقع تمركز القوات الجنوبية في جبهات شمال وشمال غرب محافظة الضالع بالتزامن مع تسارع الأحداث الأخيرة في محافظتي أبين وشبوة، إلا أن كل محاولاتها تفشل وتنكسر بعد الخسائر الكبيرة التي تتلقاها عند كل زحف على يد القوات الجنوبية.