جمال مُحسن يكشف خطة إيران في استهداف المنشآت النفطية

جمال محسن - رئيس تحرير الخليج 365

كتب الخليج 365_سالم أحمد

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار، إن هناك تصاعد للأحداث الأمنية وهجوم من قبل جماعة الحوثي على جبهة الضالع، قبل يومين، لافتاً إلى تصدي القوات الأمنية لعناصر المليشيا، مُضيفاً أن إيران تستخدم مليشيا الحوثي لاستهداف المنشآت النفطية، خاصة بعد بيان العقوبات الأمريكية.



وأضاف مُحسن، تعليقاً على هجوم بطائرتين بدون طيار على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو والتصدي القوات السعودية لذلك، أن وتيرة الهجوم على النفط ازدادت بعد تشديد العقوبات على إيران، لافتاً إلى أن هناك عدداً من النقاط لابد من النظر إليها والاهتمام بها؛ من ضمنها، توقيت استهداف ناقلات النفط والذي يأتي دائماً فى منتصف الشهر، إلى جانب النظر إلى المعلومات الاستخبراتية التى تصل إلي الحوثيين.

واستكمل رئيس تحرير الخليج 365، خلال حديثه، هناك آلية تستخدمها القوات السعودية فى التصدي للطائرات المسيرة، حيث تعمل علي ضربها قبل أن تصل إلي أراضي المملكة، مُضيفاً أن إيران تحاول السيطرة على الأجواء النفطية فى الخليج العربي.

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