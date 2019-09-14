مأرب.. جلسة استماع لضحايا فجّرت مليشيا الحوثي منازلهم

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 ـ مأرب

عقدت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، بمدينة مأرب، جلسة استماع لعدد من الضحايا الذين فجرت مليشيا الحوثي المتمردة منازلهم.



وأكدت مدير الهيئة خديجة علي، في كلمتها أن مهمة الهيئة هي إبراز فظاعة جريمة تفجير المنازل من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

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وأضافت أن الهيئة تعمل على توثيق تلك الجرائم لمحاكمة مرتكبيها وتعويض الضحايا عما لحهم من أضرار مادية واجتماعية ونفسية.

وتابعت أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأنه لابد من ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم ومحاكمتهم.

وأكدت خديجة علي أن الهيئة بدأت بتكوين فرق ميدانية لتوثيق تلك الجرائم بكل الوسائل المتاحة لحصر الرقم الحقيقي لتلك الجريمة البشعة التي تمارسها مليشيا الحوثي.

وأوردت عدد من الضحايا من منطقة عتمة محافظة ذمار، ومن منطقة حجور كشر، محافظة حجة، عن كيف فجرت مليشيا الحوثي منازلهم دون أي ذنب وبعضهم لم يكن له أي نشاط سياسي أو عسكري ضد المليشيات.

وأكد المتحدثون أن المليشيات نهبت كل شيء في تلك المناطق، ونهبوا الأثاث والسيارات، والذهب والمجوهرات، وما لم يستطيعوا نهبه أحرقوه، مشيرين إلى أن المليشيات تمارس تلك الأساليب بهدف اذلال الأهالي وترهيبهم.