الجيش يتصدى لهجوم شنته المليشيا في جبهة ثرة بين أبين والبيضاء

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-أبين

تمكنت قوات الجيش من كسر هجوما لمليشيا ايران الحوثية في جبهة ثرة بين محافظتي ابين والبيضاء.

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وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش تصدت لعملية تسلل مليشيا الحوثي في جبهة ثرة فيما قامت بتغطية كثيفة من النيران بقصف بالهاون والمدافع غير أن قوات الجيش تمكنت من التصدي لهم.

وطبقا للمركز الاعلامي في جبهة ثرة فأن الاشتباكات كانت عنيفة وقد أستخدم الطرفان فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وفي نفس السياق أكد قائد موقع المدفعية القائد صالح لقم قائلا : تمكنت مدفعية المقاومة الجنوبية من ضرب تجمعات العدو وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى حسب معلومات تحصلنا عليها من غرفة عمليات الجبهة.

ولازالت الاشتباكات بشكل متقطع بين الجانبين إلى وقت كتابة الخبر.