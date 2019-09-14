مركز الملك سلمان للإغاثة  يوزع 400 سلة غذائية في جزيرة ميون 

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السبت 14 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السبت، أيلول 14، 2019، 400 سلة غذائية، تزن 29 طنًا و600 كيلو غرام في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، يستفيد منها 1,200 فرد.
ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" يأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني الشقيق.
ويوم أمس وزع المركز 150 سلة غذائية على النازحين من محافظة الحديدة إلى مخيم بني جابر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، يستفيد منها 900 نازح.
والجمعة وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2,000 كرتون من السلال العذائية، تزن 148 طنًا، للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب.
وقالت الوكالة الرسمية إن توزيع المواد الغذائية تم من خلال ائتلاف الخير للاغاثة الإنسانية، يستفيد منها 12,000 فرد.
يشار إلى أن المركز وزع مساعدات متنوعة على الأسرة المحتاجة في مختلف المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب.
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