شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع عسكريا في جزيرة سقطرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم متظاهرون يتبعون مليشيا الامارات على مهاجنة آليات عسكرية سعودية على الطريق العام المؤدي إلى مدينة قلنسية، في جزيرة سقطرى.

وقالت مصادر محلية ان متظاهرين قاموا بقطع الطريق العام المؤدي إلى مدينة قلنسية، لمنع قوات أمنية من استعادة مولدات كهرباء تم نهبها من مؤسسة الكهرباء وتحويلها إلى مؤسسة أخرى.

Advertisements

واكد المصدر أن المجاميع هاجمت أطقم عسكرية سعودية متواجدة في مديرية قلنسية، موضحا أن قوات أمنية تحركت الى قلنسية لفتح الطريق بعد قطعه والاعتداء على قوات وأطقم عسكرية سعودية.

ويأتي هذا التوتر عقب توجيهات لمحافظ المحافظة، رمزي محروس، للقوات الأمنية باستعادة مولدات الكهرباء الخاصة بالجزيرة.