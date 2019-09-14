شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يحكم سيطرته على أكبر معسكرات الانتقالي الجنوبي .. وهزيمة مرعبة للحزام الأمني .. وغنائم ضخمة (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الجيش الوطني بمساندة رجال قبائل محافظة أبين، على معسكر تابع لميلشيات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت مصادر محلية ان قوات الجيش سيطرت على معسكر الحزام الأمني والذي يقع بلودر (عكد) بشكل كامل ، كما اغتنمت قوات الجيش الوطني عشرات الاطقم والاليات ومخازن ذخيرة وكميات كبيرة من الاسلحة المتوسطة والخفيفة ودبابات ومدرعات، وفق ماأورده “مأرب برس”.

وكانت قوات الجيش و مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ المدعوم من الامارات دفعت امس الجمعة بتعزيزات عسكرية كبيرة الى ضواحي مدينة شقرة بمحافظة أبين( جنوب اليمن).