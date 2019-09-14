شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أول رد إماراتي مسلح عقب مقتل الجنود الستة في عدن (حصرياً) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول رد عسكري بعد مقتل جنودها الستة في عدن، كشفت مصادر موثوقة لموقع (يمن دايركت) إن ضباطاً وخبراء اماراتيين يشرفون ميدانياً على خطة متكاملة لإعادة الانتشار العسكري لقوات الحزام الأمني والدعم والإسناد ومليشيات الانتقالي القادمة من الأرياف.

مشيرةً إلى أنهم يتدخلون مباشرة في الإعداد لخارطة توزيع المقاتلين والآليات العسكرية على كل مداخل ومخارج مناطق ومديريات وأحياء وطرقات محافظة عدن الرئيسية استعداداً لأي مواجهات محتملة ضد قوات الحكومة.

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وعززت الإمارات -حسب مصادر يمن دايركت- هذا الأسبوع تسليح المليشيات المناهضة للحكومة الشرعية بنحو 60 مدرعة إضافية جديدة و30 حاوية خاصة بالذخائر والصواريخ المضادة للدروع وأسلحة ومعدات دقيقة حديثة دخلت إلى ميناء الزيت في البريقة قادمة من ابو ظبي، إضافة إلى 100 مركبة عسكرية مجهزة متنوعة استعادتها من الساحل الغربي إلى معسكر التحالف في البريقة، وتم إرسال بعضها إلى أبين أيضاً لتعزيز مليشيات الانتقالي في زنجبار وبعض المناطق المضطربة الأخرى.



وجاء مقتل الضباط الإماراتيين الستة في خورمكسر ودار سعد بعدن خلال الـ 24 ساعة الماضية أثناء نزولهم لإجراء البروفات الأولية في مسرح العمليات المفترض.