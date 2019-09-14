شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اليمني يخرج عن صمته ويوضح موقفه من سلطان البركاني ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

علق مصدر في مجلس النواب ، حول موقف المجلس من احداث عدن الأخيرة .

ونقل نيوز لاين عن المصدر قوله أن موقف البرلمان عبرت عنه هيئة رئاسة المجلس في بيانها التي اصدرته قبل شهر تقريبا مع اندلاع الأحداث، وكان بيانا مسؤولا، وبثته وسائل الاعلام الرسمية.

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وأستنكر المصدر الاتهامات الموجهة ضد البركاني ، وقال ان هناك من يسعى للأسف الى تحويل البرلمان خاتما في إصبعه، يصدر بيان متى ما يريد هو وليس متى ما أراد الوطن.

واردف : على الجميع إن يعي ويفهم إن سلطان البركاني ليس أداة أو العوبة بيد طرف أو غيره يوجهه كيفما شاء فسلطان البركاني رجل دولة وصاحب قرار وموقف وهمه ومشروعه الكبير هو الوطن لا غيره وهدفه الاساسي والاوحد هو إستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها وليس له أي أهداف ذاتية أو مشاريع صغيرة واستعادة الدولة تبدء من عودة عاصمتها صنعاء لاسوها إلى حضن الدولة.

وهاجم المصدر من يخلقون معارك جانبيه ، ويسعون لحرف الناس عن الهدف الحقيقي والكبير المتمثل باستعادة الدولة وعاصمتها صنعاء ، وخاطبهم بالقول : عليكم أن تدركو جيدا إن سلطان البركاني لن يكون جزء منهم أو أداة بيدهم ولن تفيدهم حملات الإساءة والتشكيك والضغط الإعلامية مهما كان عتوها فمن وقف بوجه أعتى الحملات في ٢٠١١ و ٢٠١٤ وما بعدها لن ترهبه أي حملات وضغوطات أخرى.