شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل الانتقالي يفجر الوضع عسكريا في ابين ويبدأ بتدمير مدرعات للجيش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيا الانتقالي هجوما على قوات عسكرية بمحافظة ابين وتمكنت من تدمير عربات وآليات عسكرية في مساعي منها لتفجير الوضع عسكريا . وقالت مصادر محلية ان عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي نفذت هجوم غادر على رتل عسكري تابع لقوات الجيش اليمني صباح اليوم السبت بمحافظة ابين جنوبي اليمن. Advertisements وحسب المصادر ان عناصر الانتقالي المدعوم من الامارات هاجمت قوات الجيش اليمني في الطريق العام لمديرية المحفد باتجاه وادي الكفاة بمحافظة ابين . ويسود محافظة ابين توترا غير مسبوق جراء تعزيزات يستقبل ها طرفي الصراع من محافظتي شبوة وعدن .

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