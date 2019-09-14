الاكثر مشاهدة - عــاجل : تدخل مفاجئ للطيران الإماراتي الآن في أبين .. وقوات الشرعية تحسم الأمور برد غير متوقع .. تفاصيل ما يحدث

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : تدخل مفاجئ للطيران الإماراتي الآن في أبين .. وقوات الشرعية تحسم الأمور برد غير متوقع .. تفاصيل ما يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الطيران الحربي التابع لـقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تحليقه المستمر في سماء مدينة شقرة الساحلية، بمحافظة أبين. وقالت مصادر، ان الطيران الحربي يحلق بشكل كثيف في سماء مدينة شقرة. ​​​​​ Advertisements واشار المصدر إلى ان قوات الجيش المتمركزة في قرن الكلاسي اطلقت مضاد الطيران عليه. ويشوب المدينة الكثير من الحذر، خشية تقدم ميليشيات ما يسمى بالنجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، للسيطرة عليها بغطاء جوي إماراتي. وسبق للطيران الحربي الإماراتي التدخل سابقاً بقصف قوات الجيش الوطني في عدن وأبين لمنع تقدم قوات الشرعية نحو العاصمة المؤقتة عدن.

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