شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للرئيس هادي بعد قصف الإمارات للجيش اليمني .. وابن سلمان يتوعد المتمردين في عدن ويلتقي... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، لمناقشة جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبد الملك .

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وفي اللقاء أكد الرئيس هادي على مكانة العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وأفاق تعزيزها وتطويرها.



وأشار رئيس الجمهورية إلى التوافق الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.

من جانبه أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيتها الدستورية بقيادة الرئيس "هادي" حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار ربوعه وفقاً لمرجعيات السلام المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216.

وأشاد نائب وزير الدفاع السعودي بحكمة الرئيس هادي وحرصه على الحوار لمعالجة القضايا في مختلف المحطات، مؤكدا على ان امن اليمن واستقراره جزءً لا يتجزأ من امن واستقرار المملكة والخليج، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية لمواجهة التمرد وكذلك انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.