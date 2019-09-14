شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقاء بن سلمان بالرئيس هادي .. الطيار السعودي الشجاع يشن هجومًا مباغتًا على الإمارات وقواتها في... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد الرئيس هادي، لقاء مع قيادات عسكرية سعودية على رأسها الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، وناقشا تطورات الوضع في اليمن.

إلى ذلك، شن الدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار، هجوما عنيفا على الإمارات دون تصريح باسمها معتبرا دعمها للميليشيات الانقلابية في عدن ضد الحكومة الشرعية خيانة جديدة للسعودية وخروج عن مسار التحالف في القضاء على الحوثي. وقال الطيار في تغريدة على تويتر، رصدها المشهد اليمني: “الصورة واضحة لم يشغل الحوثي شيء عن هدفه الرئيسي وهو استهداف #السعودية، بينما يشغلنا من يزعم الوقوف معنا كل يوم بجبهات أخرى لا تعنينا بشيء”. قد يهمك ايضاً: - وأخيرًا .. البركاني يدين قصف الامارات لقوات الجيش ويهاجم نائب الرئيس وحزب الإصلاح ويعلن موقف البرلمان من انقلاب عدن Advertisements - مجتهد يفجر مفاجأة جديدة قبل قليل ويكشف حقيقة مقتل ”سعود القحطاني” والمهمة السرية الخاصة التي كلفه بها ولي العهد وتسائل الطيّار عن كيفية الانتصار على الحوثي، فيما أحد الشركاء يدعم متمردين آخرين، في إشارة لدعم الإمارات لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، “كيف ستصل أنت وشركاؤك في الشرعية اليمنية لمصدر تهديد الحوثي في صنعاء، وهناك من يدعم متمردين ويمنحهم معاول الهدم لجسد الشرعية في عدن ؟ بأي منطق؟.

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