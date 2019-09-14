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عدن - ياسمين التهامي - علي محسن يغادر وبن سلمان يعلن موقفا حاسما من الشرعية والتمرد .. تفاصيل اجتماع رفيع بين هادي والأمير خالد بحضور اللجنة الحكومية

قالت وكالة سبأ الرسمية اليوم السبت ان الرئيس عبدربه منصور هادي التقى في الرياض الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي.

واشارت الوكالة الى حضور نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اضافة الى نائب رئيس الوزراء الخنبشي ومدير مكتب الرئيس، وهولاء هم اعضاء اللجنة الحكومية التي كانت في جدة.

وبحسب الوكالة تناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي اللقاء رحب هادي بصاحب بالأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.. مؤكداً على مكانة العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وأفاق تعزيزها وتطويرها.

وقال لقد جسدت المملكة العربية السعودية أصالة التعاون وصدق الإخاء المبني على وأحدية المصير والهدف المشترك وذلك ما تجلى في وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وتقديم التضحيات والدماء لنصرته وعزته وإعادة أمنه واستقراره عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل بقيادة رجل الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

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وحمل الرئيس الامير خالد بن سلمان نقل تحياته وامتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. لافتاً الى التوافق الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.

من جانبه عبر الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع عن سروره بهذا الاستقبال واللقاء ناقلاً للرئيس تحيات أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأكد مجدداً موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيتها الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار ربوعه وفقاً لمرجعيات السلام المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216.

كما أشاد -بحسب سبأ- بحكمة الرئيس وحرصه على الحوار لمعالجة القضايا في مختلف المحطات، مؤكدا على ان امن اليمن واستقراره جزءً لا يتجزأ من امن واستقرار المملكة والخليج، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية لمواجهة التمرد وكذلك انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

وفيما لم تشر الوكالة الى المحادثات التي كانت في جدة ، تحدث مصادر مطلعة لمأرب برس ان الجهود التي تقودها السعودية لبدء حوار بين الشرعية والانفصاليين قد وصلت الى طريق مسدود ، وان عودة اللجنة الحكومية من جدة الى الرياض تأتي بعد فشل التقارب بين الاطراف بما فيها دولة الامارات.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء د. سالم الخنبشي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية د. عبدالله العليمي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلادنا السفير محمد سعيد ال جابر.