شكرا لبحثكم عن خبر من الجو .. طيران التحالف يحذر قوات الشرعية من التقدم نحو عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حلقت مقاتلات حربية بشكل مكثف اليوم السبت في أجواء مدينة شقرة بمحافظة أبين. Advertisements وقال شهود العيان إن الطيران حلق بكثافة في مختلف أنحاء مدينة شقرة، وذلك بالتزامن مع مهاجمة قوات تابعة للمجلس الانتقالي قوات الجيش اليمني. وحذرت قيادة التحالف السعودي الإماراتي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الشرعية من تجاوز خطوط التماس في محافظة أبين جنوبي اليمن. واكدت مصادر سياسية في عدن ان قوات التحالف هددت بقصف أي قوات تتجاوز خطوط التماس الحالية بين القوات .

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