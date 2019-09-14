شكرا لبحثكم عن خبر انهيار مفاجئ لقدرة توليد الكهروحرارية بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - خرجت قبل قليل غلاية في محطة الحسوة التوليدية التابعة لمؤسسة الكهرباء في محافظة عدن، مما ادى الى انخفاض كبير في التوليد الكهربائي
وقال موظفون بمحطة الحسوة الكهربائية التوليدية بان غلاية رقم 2 والمولد 2 في الحسوة خرجت عن الخدمة
واشار الموظفون الى ان الاحمال المحطة انخفض من 83 ميجا الى 20ميجا
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