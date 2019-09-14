شكرا لبحثكم عن خبر انهيار مفاجئ لقدرة توليد الكهروحرارية بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خرجت قبل قليل غلاية في محطة الحسوة التوليدية التابعة لمؤسسة الكهرباء في محافظة عدن، مما ادى الى انخفاض كبير في التوليد الكهربائي

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وقال موظفون بمحطة الحسوة الكهربائية التوليدية بان غلاية رقم 2 والمولد 2 في الحسوة خرجت عن الخدمة

واشار الموظفون الى ان الاحمال المحطة انخفض من 83 ميجا الى 20ميجا