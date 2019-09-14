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خبير عسكري يحذر من تدمير الاصلاح لما تبقى للجنوبيين من أرض

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اليمن العربي-عدن 0 تبليغ

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السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

خبير عسكري يحذر من تدمير الاصلاح لما تبقى للجنوبيين من أرض

كتب

الخليج 365-عدن

هاجم خبير عسكري جنوبي اليوم حزب الاصلاح مؤكدا ان الحزب لن يقدم للجنوبيين أي خير وسيقوم بتدمير ما بقي لهم من أرض.

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وقال الخبير العسكري الجنوبي ، العميد خالد النسي ، في تصريح له : "جربناهم ٢٩ عام والنتيجة كانت أن ادخلونا في فوضى ضاعت معها إجيال واجيال من أبنائنا من خلال تجهيلهم المتعمد".

وأكد النسي" بأنهم تسببوا في كثر الجهل والبطالة والفقر والفوضى في الجنوب".

وتساءل العميد النسي" فهل من العقل أن نجد جنوبي يقف في صفهم وهو يعرفهم ويعرف أنهم لن يأتوا لنا بخير وسيدمرون ما بقي من أرضنا وموقفه اليوم معهم سيندم عليه غداً.

وشن ناشطون منذ يومين على التوالي هجوما على الاصلاح في ذكرى تأسيسه واعتبروا أن كل المشاكل التي جرت في البلد وتحويله الى جغرافيا للاحتراب هو نتاج لسلوك الاصلاح منذ اكثر من عشرين عاما.  

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