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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على معملين لشركة أرامكو بـالسعودية

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على معملين لشركة أرامكو بـالسعودية

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الخليج 365 ـ متابعات

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي على معملين لشركة أرامكو بـالسعودية.

 

وقالت، في بيان اليوم السبت، أيلول 14، 2019، إن الهجوم على معملين لشركة أرامكو بـالسعودية دليل جديد على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية في المملكة العربية إن الحرائق التي شبت في معامل لشركة أرامكو النفطية في بقيق في المنطقة الشرقية ناجم عن استهداف بطائرات دون طيار أو ما يُعرف بـ"درون".

 

جاء ذلك في بيان على لسان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار ’درون‘، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق".

 

وجاء بيان الداخلية السعودية بعد انتشار مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اشتعال النار في عدد من المواقع في المعمل، لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو تاريخ تصويرها بصورة مستقلة.

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