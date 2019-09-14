صعدة.. التحالف يشن سلسلة غارات على مواقع وأهداف للمليشيا في مجز ومركز المحافظة

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ صعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، أيلول 14، 2019، سلسلة غارات على مواقع وأهداف لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة الجعملة التابعة لمديرية مجز في المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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إلى ذلك، قصفت المقاتلات الحربية، قبل قليل، أهدافا للمليشيا داخل معسكر الجمهورية شمال مركز المحافظة.

وأكدت المصادر أن المعسكر تعرض لقصف جوي عنيف، مشيرة إلى أن التحليق في أجواء مدينة صعدة مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

وأفادت المصادر أن سيارات إسعاف هرعت إلى المعسكر المستهدف بالقصف.

ويوم أمس شن الطيران الحربي سلسلة غارات على مواقع للمليشيا في عدد من المديريات الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.