صنعاء.. مليشيا الحوثي تعتدي بالضرب على خطيب انتقد مظاهر عاشوراء

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

اعتدت عناصر مسلحة من مليشيات الحوثي، ظهر أمس الجمعة، على خطيب وإمام مسجد مؤسسة اليتيم التنموية في حي النهضة أثناء صلاة الجمعة.



وقالت مصادر محلية إن القيادي والمشرف الأمني لمليشيات الحوثي في حي النهضة المدعو أبو علي الجرموزي قام بمقاطعة خطيب مسجد الأيتام عبدالله الضبيبي وأنزله من على المنبر بالقوة وضربه بأعقاب البنادق مع أربعة من مسلحيه حتى أغمي عليه من شدة الضرب.

Advertisements

وذكرت المصادر أن العناصر المسلحة قامت بالاعتداء بالضرب على خطيب المسجد الضبيبي بعد انتقاده للمظاهر المقززة والبشعة التي استنكرها العالم الإسلامي خلال احتفال الشيعة الاثنى عشرية بيوم عاشوراء في إيران والعراق واليمن ولبنان كالبكاء والعويل والصراخ وضرب الصدور وشق الثياب، منتقداً كل تلك البدع الضالة التي تشوه الدين ولا تمت له بصلة.

وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي لم تكتف بضرب إمام وخطيب مسجد الأيتام، وإنما وصل بها الحال إلى اعتقاله مع اثنين من أفراد أسرته بعد أن قاموا بمحاولة الدفاع عن الخطيب أثناء الاعتداء عليه بالضرب المبرح وتوجيه الألفاظ النابية والجارحة له وكيل سيل من التهم والشتائم التي تجسد العقلية الانتهازية والفكر الظلامي الذي تحمله عصابات الحوثي.

يشار إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد أيام من احتفال الحوثيين بيوم عاشوراء في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم من خلال دعوة رسمية وجهتها وزارة الأوقاف والإرشاد في حكومة المليشيات دعت فيها أتباعها إلى إقامة حسينيات في عدد من المديريات لإحياء مناسبة يوم عاشوراء لأول مرة في تاريخ اليمن.