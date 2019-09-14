الحوثي ينفذ مجزرة بشعة بالحديدة ضحيتها الاطفال

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

ارتكبت مليشيا الحوثي الإنقلابية بالمدفعية مجزرتين بشعتين ضحيتهما 17 مدنياً، معظمهم أطفال ونساء، في واحدة من أكثر الأيام دموية على شرف مخرجات اجتماع لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار يومي 8 و9 سبتمبر/ أيلول الجاري، والذي اتفق خلاله على تفعيل التهدئة ووقف إطلاق النار.



علاوة على ذلك، ارتكبت المليشيات الحوثية، الجمعة 13 سبتمبر/ أيلول 2019، مجزرة ثانية بحق المدنيين في جنوب الحديدة، هذه المرة في مدينة حيس، وراح ضحيتها شهيدان على الأقل وعدد من الجرحى، بالتزامن مع مجزرة بحق أسرتين خلفت 9 شهداء وعدداً من الجرحى في المتينة بالجبلية مديرية التحيتا.

في مديرية حيس قصفت المليشيا بشكل عشوائي منطقة السبعة جنوباً، ما أدى إلى استشهاد اثنين، على الأقل، وجرح أربعة من أسرة المواطن حسن عبدالله شحاح.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسماء الشهداء والجرحى:

الشهداء:

محمد حسن عبدالله شحاح- طفل أركان حسن عبدالله شحاح- طفل

الجرحى: يونس حسن عبدالله شحاح - طفل أبوبكر حسن عبدالله شحاح - طفل منال حسن عبدالله شحاح - طفلة ازهار حسن عبدالله شحاح- امرأة

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وتتعرض حيس والتحيتا لقصف مكثف وعنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالمدفعية في ظل تصعيد غير مسبوق أعقب اجتماع لجنة التنسيق المشتركة.

وقصفت مليشيات الحوثي، اليوم الجمعة، منازل المواطنين بقذائف المدفعية وراح ضحية القصف الحوثي الهمجي 9 مواطنين بينهم نساء وأطفال من أسرتين في منطقة المتينة في الجبلية مديرية التحيتا.

ودفعت المليشيات بتعزيزات كيبرة مؤخراً باتجاه التحيتا والجبلية والفازة وشنت خلال ثلاثة أيام أربع هجمات تصدت لها القوات المشتركة آخرها مساء أمس الخميس.

إلى هذا قالت مصادر محلية في الجبلية، إن المليشيات أطلقت قذائفها المدفعية، الجمعة، صوب منطقة المتينة وسقطت قذيفة على منزل أحد المواطنين وقتلت تسعة مواطنين من أسرتين بينهم نساء وأطفال وأصيب اثنان بجروح خطيرة.

ونقلت جثث الشهداء وأسعف الجرحى إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية.

أسماء الشهداء: 1- محمد علي شامي 2- خميسة كليب حمادي 3- أسماء يحيى فرج 4- شوعية محمد عمر 5-حميدة محمد عمر 6-أحمد سالم مطري، وثلاثة من أطفاله

أسماء الجرحى: 1- داؤود إبراهيم ناجي 2- شيماء إبراهيم ناجي

وتواصل، الجمعة، القصف والتصعيد الحوثي في مناطق مختلفة من الحديدة وجنوبها ودفعت المليشيات بمسلحين من محافظات ثلاث تحت غطاء عاشوراء.

تجدر الإشارة إلى أن قوات المقاومة المشتركة تعرضت للقصف بمواقعها في مديرية الدريهمي.