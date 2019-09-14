متحدث المشتركة بالضالع لـ"اليمن العربي": تحركنا الاستباقي أحبط التآمر الإخواني الحوثي "حوار"

السبت 14 سبتمبر 2019

النقيب ماجد الشعيبي

كتب الخليج 365 - حاوره: علي كامل

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية المشتركة في محور الضالع، النقيب ماجد الشعيبي، أن التحرك الاستباقي للقوات الجنوبية باتجاه مريس وقعطبة أحبط أهداف التآمر الإخواني الحوثي.



وبين الشعيبي في حوار خاص أجراه معه "الخليج 365" أن محاولة كسر محافظة الضالع، هو ثأر حوثي اصلاحي قديم، وهو يعني فتح البوابة الشمالية الغرببة للمحافظات الجنوبية ومن يسيطر على الضالع يحكم عدن.

وكشف عن سير القوات الجنوبية المشتركة بتكتيك "القضم التدريجي"، موضحاً أهمية الضالع الاستراتيجية، متحدثاً عن أبرز الخطط العسكرية للقوات المشتركة الجنوبية.

وعن محاولة استغلال المليشيا الحوثية لأحداث عدن قال الشعيبي "الحقيقة ان الامر ليس مجرد استغلال عفوي بل هو تتويج لتاريخ طويل من التواطئ "الإخواني _ الحوثي" ، والذي كان السبب في اسقاط كثير من الجبهات خلال ابريل المنصرم".

وأشار إلى أن "الحوثي بعد أن أخفق في انجاز أي تقدم عسكري وازن يسعى لتحويل الضالع الى جبهة استنزافية".

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" الحوار الحصري مع النقيب ماجد الشعيبي فإلى التفاصيل:

نكسة استراتيجية

*بداية كيف تصف المشهد العسكري وسير المعارك عموما في جبهات الضالع؟

نحن الآن نمتلك الافضلية الاستراتجية والعملياتية بعد سلسلة عمليات نجاحة ، استطعنا من خلالها كبح المغامرة الحوثية العسكرية بداية شهر أبريل ، ثم تحولت المغامرة الى نكسة استراتجية حيث استطاعت القوات الجنوبية المشتركة تحرير مديرية قعطبة ، ونقل مسرح العمليات نحو ماوية في تعز و مناطق الفاخر في اب.

* باعتقادك ما الهدف من قيام مليشيات الحوثي بتنفيذ العديد من التسللات بجهات الضالع رغم الهزائم؟

- الحوثي بعد أن أخفق في انجاز أي تقدم عسكري وازن يسعى لتحويل الضالع الى جبهة استنزافية وهو يسعى بذلك الى استثمار الازمة الاخيرة في عدن ، ولكن قواتنا تمرست في ردع الاختراقات الحوثية باقل الخسائر ، بينما اصبحت الضالع جبهة استنزافية لكن للطرف العدو وليس لنا.

إحباط التآمر الحوثي الإخواني

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* هل تعتقد أن المليشيا الحوثية حاولت استغلال أحداث عدن بتنفيذ زحوفات متكررة بالضالع؟

- بالطبع ، والحقيقة أن الامر ليس مجرد استغلال عفوي بل هو تتويج لتاريخ طويل من التواطئ "الاخواني _ الحوثي" ، والذي كان السبب في اسقاط كثير من الجبهات خلال ابريل المنصرم ، وقد أحبط التحرك الاستباقي لقواتنا باتجاه مريس وقعطبة اهداف التامر الاخواني الحوثي ، وفرضت قواتنا اليوم معادلة ردع يستحيل اخرتاقها حوثيا مهما حاول استغلال التناقضات على الساحة الجنوبية، وما لا يعلمه الحوثي هو ان قواتنا لم تنخرط ابدا في صراعات عدن وشبوة، وهي مرابطه في مواقعها لوأد أي مغامرة حوثية جديدة.

القضم التدريجي

* ما هي الأهمية الإستراتيجية لمحافظة الضالع وهل هناك خطط عسكرية للتقدم باتجاه إب؟

- الضالع تحمل أهمية جيوسياسية على عدة مستويات ؛ فهي عقدة المواصلات بين الجنوب والشمال و بين صنعاء وعدن ، وهي أيضا خزان المقاتليين الذين يرفدون القوات الجنوبية على الصعيدين العسكري والامني لذا فان استنزافها مهم لكل خصوم الجنوب ، واخيرا فان للضالع بعدها الرمزي كاول محافظة يمنية كسرت التمدد الحوثي وبقوتها الذاتية ، كما انها كانت بؤرة الحراك الجنوبي السلمي طوال عقد كامل وقد سرحت قواها الحية من اسقط سلطة ٧\٧ ، لذا فان كسر هذه المحافظة هو ثأر حوثي اصلاحي قديم ، وهو يعني فتح البوابة الشمالية الغرببة للمحافظات الجنوبية و من يسيطر على الضالع يحكم عدن، أما بخصوص خططنا العسكرية فان لدينا في القوات المشتركة مبدأ استراتيجي يحكم خططنا المستقبلية ، مفادة ان امن الضالع يبدأ من اب وامن عدن يبدأ من تعز ، لذا فاننا لن نتوانى عن توسيع رقعة التحرير نحو هاتين المحافظتين لكننا وفي الوقت ذاته نملك رؤية استراتيجية تسير عليها قواتنا ميدانيا تجنبا لاي أخطاء قد تخدم العدو وبحيث لا يصبح تقدمنا ورطة عسكرية وفرصة استنزافية للخصم ، ونفضل حاليا السير بتكتيك "القضم التدريجي" واسلوب حرب العصابات كونه يمثل نقطة الضغف الحوثية.

انتصارات

*حدثنا عن أبرز الإنتصارات التي حققها محور الضالع مؤخرا؟

من يتابع بدقة سير العمليات العسكرية في الضالع ..يدرك أن خارطة الانتصارات اتسعت بشكل كبير حيث استطاعت قواتنا في ذروة الحرب الحوثية من تحرير كامل مديرية قعطبة واتسعت رقعة الانتصارات لتشمل مناطق تابعة إداريا لمحافظة إب وأخرى مناطق تابعة أيضا إداريا لمحافظة تعز والأهم من ذلك تم تأمين كامل المواقع والمدن التي تم تحريرها خلال الأشهر الخمسة الماضية ونجحت قواتنا بمشاركة المقاومة وبعض وحدات الجيش في مريس من استعادة وتحرير الكثير من المناطق والجبال والمعسكرات الاستراتيجية وفور عملية التحرير استطعنا فرض الأمن والاستقرار وهو ما ساهم في عودة الحياة إلى شكلها الطبيعي.

قيادة موحدة

*اسهامات المقاومة والقوى الجنوبية ومختلف التشكيلات العسكرية بشكل عام كانت إيجابية بلا شك.. كيف يتم التنسيق بين كل الوحدات؟

- القوات التي تقاتل حاليا في الضالع استفادت من الكثير من الاخطاء التي وقعت في أكثر من محافظة خلال حرب ٢٠١٥ وحاليا جميع الوحدات وخصوصا التي كانت تنضوي في إطار المقاومة وتجاوزنا العشوائية التي كانت سائدة سابقا عبر إعادة هيكلة القوات وتاطيرها في إطار ألوية معروفة وتحت قيادة موحدة وهناك غرفة عمليات مشتركة في الضالع مربوطة بشكل مباشر بعمليات التحالف العربي ومنها يتم التخطيط والتنفيذ لكل العمليات العسكرية.

* كيف تتعاملون مع الأسرى المعاديين عندما يتم القبض عليهم؟

- يتم التحيقيق معهم وبعد ذلك يجري إعادة تأهيلهم نفسيا ودينيا وتعليمهم الكثير من الدروس المتعلقة باستعادة وعيهم الذي شكلته مليشيات الحوثي بشكل طائفي ..وهناك جهد كبير تقوم به قواتنا تجاه الأسرى وخصوصا ان معظمهم من البسطاء محدودي الوعي ممن نجحت جماعة الحوثي من استدراجهم واستقطابهم في حربها الخاسرة التي سخرتهم لخدمة أهدافها الخبيثة وجعلتهم وقودا لحربها.