شكرا لقرائتكم خبر عن تنتمي لمحافظة إب.. من هي الفتاة اليمنية التي فازت بمنصب حاكم ولاية "نيوجيرسي" الأمريكية؟ (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - باتت ”صدف جعفر” أول امرأة مسلمة تشغل منصب عمدة في أمريكا، وهي الآن عمدة ” ولاية نيوجيرسي ” .

ولدت صدف جعفر في مدينة شيكاغو، وهي من أب يمني من محافظة إب وأم باكستانية، أنهت دراستها الجامعية في جامعة جورج تاون, وحصلت على درجة الدكتوراه في لغات وحضارات الشرق الأدنى من جامعة هارفارد، بحسب ما ذكر موقع "صوت العرب" الأمريكي.

انتقلت جعفر إلى نيو جيرسي مع زوجها “Daniel Sheffield” في عام 2012. وهي حاليًا باحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة برينستون ، حيث تبحث في وسائل الإعلام الاجتماعية في جنوب آسيا، وتنقح مخطوطة كتابية عن دورات تعليمية متعل، بالإسلام في جنوب آسيا والأدب الأمريكي الجنوبي الآسيوي.

Advertisements



RABYAAH ALTHAIBANI رابعة الذيباني

@rabyaahahmed

The first and only female Muslim Mayor in the US is the daughter of Yemeni and Pakistani immigrants. اليمنية الامريكية صدف جعفر اول امرأه مسلمه تشغل منصب مايور في امريكا وهي من اب يمني و أم باكستانية

صدف جعفر مايور لولايه نيوجيرسيhttps://whyy.org/articles/meet-sadaf-jaffer-new-jerseys-first-female-muslim-mayor/ …

View image on Twitter

12

3:32 PM - Sep 12, 2019 · Brooklyn, NY

Twitter Ads info and privacy

See RABYAAH ALTHAIBANI رابعة الذيباني's other Tweets

وتناقل مغردون يمنيون وعرب خبر فوز الفتاة اليمنية بمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي، والشهيرة بانتماء قائد أمريكا الأول "جورج واشنطن" وهي قريبة من العاصمة ومدينة نيويورك شرق الولايات المتحدة.

اليمنية الامريكية صدف جعفر .. أول امرأة مسلمة تشغل منصب ” عمدة ” في امريكا