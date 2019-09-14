شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عسكري يمني في قوات «التحالف»يعلن إستقالته من منصبه ويتحدث عن إساءة إماراتية «لليمن واليمنيين» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن ركن البشرية في اللواء الثالث عاصفة ومسؤول الحشد العسكري في معسكر التحالف العربي، في منفذ الوديعة اليوم الجمعة إستقالته من عمله أحتجاجا على الدور السلبي لدولة الامارات في اليمن.

وقال العقيد بشير الجزيمي في بيان نشره على حسابه الرسمي على الفيسبوك إن أهداف الإمارات الإحتلالية وصمت السعودية عن ما تقوم به الإمارات هو سبب إستقالته من عمله في معسكر التحالف بالوديعة.

وبحسب البيان أستنكر الجزيمي الصمت المريب للسعودية تجاه التصرفات الاماراتية المسيئة لليمن .

وأكد في البيان أن استقالته لم تكن بدوافع حزبية بل عن قناعة دفعته إليها الاحداث الأخيرة في أشاره الى(التصعيد الإماراتي ضد الشرعية) و التي اعتبارها أساءت لليمن واليمنيين وإساءة ليس لها مثيل عبر التأريخ .

وقال الجزيمي إنه لا يجوز الصمت حيال ممارسات الإمارات مهما بلغ ذلك من ثمن.

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