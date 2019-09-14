الاكثر مشاهدة - الطيار السعودي الشجاع يشن هجومًا مباغتًا على الإمارات وقواتها في اليمن بعد انقلابها على الشرعية

شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار السعودي الشجاع يشن هجومًا مباغتًا على الإمارات وقواتها في اليمن بعد انقلابها على الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار، هجوما عنيفا على الإمارات دون تصريح باسمها معتبرا دعمها للميليشيات الانقلابية في عدن ضد الحكومة الشرعية خيانة جديدة للسعودية وخروج عن مسار التحالف في القضاء على الحوثي. Advertisements ​​​​​ وقال الطيار في تغريدة على تويتر، رصدها المشهد اليمني: “الصورة واضحة لم يشغل الحوثي شيء عن هدفه الرئيسي وهو استهداف #السعودية، بينما يشغلنا من يزعم الوقوف معنا كل يوم بجبهات أخرى لا تعنينا بشيء”. وتسائل الطيّار عن كيفية الانتصار على الحوثي، فيما أحد الشركاء يدعم متمردين آخرين، في إشارة لدعم الإمارات لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، “كيف ستصل أنت وشركاؤك في الشرعية اليمنية لمصدر تهديد الحوثي في صنعاء، وهناك من يدعم متمردين ويمنحهم معاول الهدم لجسد الشرعية في عدن ؟ بأي منطق؟

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