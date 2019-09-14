الاكثر مشاهدة - ليسوا في عدن ولا شبوة .. مدير قناة الجزيرة يكشف عن مكان قتل الجنود الإماراتيين ومفاجأة بشأن إخفائه من قبل أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ليسوا في عدن ولا شبوة .. مدير قناة الجزيرة يكشف عن مكان قتل الجنود الإماراتيين ومفاجأة بشأن إخفائه من قبل أبوظبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية في بيان رسمي، عن مقتل 6 من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أداء واجبهم في أرض العمليات، بينما كشف نشطاء وإعلاميون أن الجنود تم قتلهم في قاعدة بليبيا.

وأوضح البيان أسماء ضحايا الحادث وهم "نقيب سعيد احمد راشد المنصوري- وكيل/١ علي عبدالله احمد الظنحاني - وكيل/١ زايد مسلم سهيل العامري - وكيل/١ صالح حسن صالح بن عمرو - وكيل/١ ناصر محمد حمد الكعبي- رقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي. Advertisements ​​​​​

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها للضحايا "سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان"، حسبما ذكر البيان. فيما قال الإعلامي ياسر أبو هلالة إن الجنود قتلوا في ليبيا، وقال عبر حسابه على "تويتر" :"المتداول في #ليبيا أن جنود #الإمارات قتلوا في قاعدة الجفرة #بركان_الغضب ! الدول التي تحترم مواطنيها تفتخر بساحات القتال التي قضوا فيها، ولا تخجل من ذكرها ! المهام السرية لمصلحة من ؟". في سياق آخر، كانت الإمارات العربية قد أصدرت بيانا يحذر من "تصعيد بالغ الخطورة"، وذلك بعد دعوة عاجلة من المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ.

وأدانت الإمارات، الأربعاء الماضي، إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتزامه ضم مستوطنات في الضفة الغربية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا.

ونقلت وكالة "وام" الرسمية، عن وزير الخارجية عبد الله بن زايد، أن "هذا الإعلان يعتبر تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية، ويعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية".

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