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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الكشف عن الجهة التي استهدفت مصافي أرامكو السعودية بـ10 طائرات مسيرة

أعلنت جماعة ايران الحوثية في اليمن، اليوم السبت، استهداف مصافي في شركة أرامكو السعودية بعشر طائرات مسيرة حد زعمها .

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم ميليشيات الانقلاب ، في بيان صحفي، إن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية واسعة بعشرِ طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريٍص التابعتين لشركة آرامكو في المنطقة الشرقية صباح اليوم.

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وأضاف سريع أن الاصابة "كانت دقيقة ومباشرة وقد سميت هذه العملية بعملية (توازن الردع الثانية)".

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية صرح بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون" .