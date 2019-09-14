أمير سعودي يزف بشرى سارة للمغتربين اليمنيين في السعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الامير/ سطام بن خالد آل سعود، عن تمكن قوات الجيش اليمني بمساندة التحالف العربي من تحرير منفذ حرض الحدودي بمحافظة حجة شمال اليمن. وقال "بن خالد" في تغريدة له إن: "بجهود الجيش اليمني وبدعم من التحالف؛ تم إستعادة منفذ حرض اليمني في محافظة حجة من المليشيات الإرهابية". وأكد -الأمير- إنها قد بدأت عمليات الترميم وإعادة الإعمار؛ لافتتاح المنفذ الحدودي".

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