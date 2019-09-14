شكرا لبحثكم عن خبر التفاصيل الاولية للانفجار العنيف بمدينة المنصورة قبل قليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فجر مجهولون ظهر يوم السبت عبوة ناسفة لحظة مرور طقم عسكري. وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان عبوة ناسفة انفجرت لحظة مرور الطقم. وتسبب انفجارها باضرار للطقم العسكري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التفاصيل الاولية للانفجار العنيف بمدينة المنصورة قبل قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.